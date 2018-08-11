Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону»

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Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что однажды мог перейти в испанскую «Барселону», передает prosports.kz.

Экс-игрок сборной России заявил, что контакты с сине-гранатовыми были до его перехода в лондонский «Арсенал» в 2009 году из «Зенита».

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«Я хотел перейти в «Барселону», и было предложение. Но на мою игру влияния не оказало то, что я не перешел в «Барселону». Я так же хотел играть. В принципе, «Арсенал» – это тоже большой клуб, поэтому причина того, что не все получилось в Англии, точно не в этом», — сказал футболист.

В настоящее время 37-летний хавбек защищает цвета казахстанского клуба, куда перешел в 2016 году.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» Аршавина уступил «Сигме» в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.