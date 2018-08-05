Тренер Ковалева предложил боксеру завершить карьеру

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Бывший чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев не будет проводить поединок-реванш с колумбийцем Элейдером Альваресом, сообщает ТАСС.

В ночь на 5 августа Альварес нокаутировал россиянина и отобрал у него чемпионский пояс. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию боксерского вечера в Атлантик-Сити.

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«Реванша с Альваресом не будет, Серега должен бросать бокс. Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру», — сказал тренер Ковалева Аброр Турсунпулатов.

На счету 35-летнего россиянина 32 победы, одно поражение и одна ничья в профессиональной карьере.

Ранее Ковалев заговорил о завершении карьеры после поражения от Альвареса.