Зидан может возглавить самый титулованный клуб Англии

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, в услугах француза заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» в случае увольнения Жозе Моуринью с поста наставника команды обратятся к кандидатуре Зидана.

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46-летний специалист с 2016 по 2018 год возглавлял «сливочных», которые под его руководством трижды завоевывали Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» опроверг информацию о приглашении Зидана.