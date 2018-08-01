Зидан может возглавить самый титулованный клуб Англии
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, в услугах француза заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» в случае увольнения Жозе Моуринью с поста наставника команды обратятся к кандидатуре Зидана.
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46-летний специалист с 2016 по 2018 год возглавлял «сливочных», которые под его руководством трижды завоевывали Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» опроверг информацию о приглашении Зидана.