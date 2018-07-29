Дзюба ответил на вопрос о возможной карьере в политике

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о возможной политической карьере.

«Я пока футболист. И теперь очень хочу стать чемпионом России», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Также форвард прокомментировал празднование гола в ворота красноярского «Енисея» в матче первого тура Российской премьер-лиги.

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«Буду ли я всегда отдавать честь после забитого мяча? Наверное. Это моя фишка», — сказал Дзюба.

Встреча между «Зенитом» и «Енисеем», прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дзюба предложил президенту России Владимиру Путину заняться футболом вместо хоккея.