Жена игрока сборной России рассказала о мечте сына пообщаться с Путиным
Инна Жиркова, супруга футболиста петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Юрия Жиркова, поделилась эмоциями от церемонии награждения игроков и тренеров национальной команды в Кремле. Об этом сообщает «Советский спорт».
Жиркова написала в своем инстаграме, что ее сын Дмитрий мечтал пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, и сегодня это желание ребенка осуществилось. За это супруга защитника сине-бело-голубых поблагодарила форварда Артема Дзюбу.
«Утром я вам говорила о мечте сына. Сегодня ему посчастливилось не только посмотреть на нашего президента вживую, но и оказаться рядом, а главное – пообщаться. Фотография тоже, надеюсь, у нас будет. Артем, спасибо тебе!
Мало того, что ты веселил Диму, пока мы ждали прием – если бы не ты, он бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным. Это действительно была его мечта, которая осуществилась и останется в его памяти на всю жизнь», — написала она.
Ранее сообщалось, что Путин вручил орден Александра Невского Станиславу Черчесову.
Дима знал с кем нужно фотографироваться и смеяться �� Утром я вам говорила о мечте сына. Сегодня ему посчастливилось не только посмотреть на нашего Президента в живую ,но и оказаться рядом, а главное пообщаться . Фотография тоже надеюсь у нас будет ���� Артем, @artem.dzyuba Спасибо тебе!!Мало того , что ты веселил Диму, пока мы ждали приём ,если бы не ты ,он бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным. Это действительно была его мечта, которая осуществилась и останется в его памяти на всю жизнь. Спасибо ещё раз,всем нашим ребятам @teamrussia за такой ЧМ-2018 �� @yuryzhirkov наша гордость ❤️