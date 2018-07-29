Жена игрока сборной России рассказала о мечте сына пообщаться с Путиным

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Инна Жиркова, супруга футболиста петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Юрия Жиркова, поделилась эмоциями от церемонии награждения игроков и тренеров национальной команды в Кремле. Об этом сообщает «Советский спорт».

Жиркова написала в своем инстаграме, что ее сын Дмитрий мечтал пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, и сегодня это желание ребенка осуществилось. За это супруга защитника сине-бело-голубых поблагодарила форварда Артема Дзюбу.

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«Утром я вам говорила о мечте сына. Сегодня ему посчастливилось не только посмотреть на нашего президента вживую, но и оказаться рядом, а главное – пообщаться. Фотография тоже, надеюсь, у нас будет. Артем, спасибо тебе!

Мало того, что ты веселил Диму, пока мы ждали прием – если бы не ты, он бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным. Это действительно была его мечта, которая осуществилась и останется в его памяти на всю жизнь», — написала она.

Ранее сообщалось, что Путин вручил орден Александра Невского Станиславу Черчесову.