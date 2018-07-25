Путин поздравил саблистку Позднякову с золотом чемпионата мира по фехтованию
Президент России Владимир Путин поздравил саблистку Софию Позднякову с победой на чемпионате мира по фехтованию, сообщает ТАСС.
«Вы верили в свою победу и упорно шли к намеченной цели. Завоевав золото мирового первенства в соревнованиях на саблях, весомо укрепили позиции нашей сборной», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
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В финале мирового первенства Позднякова одолела олимпийскую чемпионку, семикратную чемпионку мира Софью Великую со счетом 15:13.
Ранее сообщалось, что российские саблистки взяли полный комплект наград на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском городе Уси.