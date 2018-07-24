Группу Тутберидзе может покинуть четвертая фигуристка

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Группу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе может покинуть четвертая спортсменка, сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

Дарья Паненкова досрочно покинула сбор команды в Новогорске. Сама фигуристка отказалась комментировать эту информацию.

Хореограф группы Даниил Глейхенгауз два дня назад выложил в инстаграм видео с началом программ всех фигуристок Тутберидзе. Паненковой на этой записи нет, на вопросы в комментариях ответов не последовало.

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Если конфликт не разрешится, то Паненкова покинет группу Тутберидзе вслед за Евгенией Медведевой, Полиной Цурской и Анастасией Таракановой. В предстоящем сезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после Алины Загитовой.

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