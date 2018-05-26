«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал ЛЧ
Английский «Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».
Официальный сайт «красных» представил следующих игроков:
Лорис Кариус, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.
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Запасные: Симон Миньоле, Натаниэль Клайн, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эмре Джан, Адам Лаллана, Доминик Соланке.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.