В ПКР дали комментарий о письме в адрес WADA о допинге в России

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал информацию о том, что он, а также бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и министр спорта России Павел Колобков направили письмо в адрес руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA), главой которого является Крейг Риди.

«Я не читал газету L'Equipe с утра, так что не могу пока комментировать. Не уверен в том, что их перевод письма точен. Когда буду знать больше о том, что это за текст, может быть, и выскажусь по этому поводу.

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У нас постоянно идет диалог с международными организациями по проблемам наших отношений, в том числе и по антидопинговым делам. Это правда. Но какой текст размещен в газете L'Equipe, я просто не знаю», — сказал глава ПКР в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

Ранее французское издание опубликовало текст письма, в котором говорится, что руководители российского спорта признали выводы из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которые свидетельствуют о наличии допинговой системы в России.