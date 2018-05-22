ФФККР призвала не критиковать решение фигуристки Медведевой сменить тренера

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала воздержаться от критики в адрес двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой из-за ее решения сменить тренера. Об этом сообщает ТАСС.

«В фигурном катании, как и в любой другой профессии, существуют перемены. Другой вопрос — они могут быть положительными, могут быть отрицательными, как и вся наша жизнь.

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Но вряд ли есть смысл критиковать подходы, что мы сейчас часто встречаем — то Медведеву критикуем, то Этери Тутберидзе, то Алину Загитову. Я не считаю правильным, что это критикуется таким образом», — заявил генеральный директор организации Александр Коган.

Ранее сообщалось, что ФФККР проверит детали финансирования Медведевой после того, как она предоставит федерации свой индивидуальный план подготовки на следующий сезон.