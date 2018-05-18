В тренерском штабе сборной России по биатлону не будет иностранцев

Новое руководство Союза биатлонистов России (СБР) во главе с президентом Владимиром Драчевым не будет приглашать иностранных специалистов в тренерский штаб, сообщает ТАСС.

Будущий вице-президент Анатолий Хованцев не стал разглашать список кандидатов на приглашение в тренерский штаб сборной, но заявил, что иностранцев в сборной России в следующем году не будет.

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В апреле подошло к концу соглашение национальной команды со старшим тренером сборной немцем Рикко Гроссом. После ухода из сборной России Гросс возглавил национальную команду Австрии.

Ранее новый глава российского биатлона заставил атлетов отвечать по шаблону.