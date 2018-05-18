Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), сообщает «Советский спорт».

Победитель выборов определился только в третьем этапе. Драчев опередил члена правления СБР Дмитрия Алексашина и вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Виктора Майгурова.

Реклама

В третьем туре выборов за Драчева проголосовало 40 делегатов. Голосование впервые в истории было тайным.

В течение последних четырех лет СБР возглавлял руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов, но он не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок из-за отсутствия медалей на Олимпиаде-2018.

Ранее СБР не смог выбрать президента после второго тура голосования.