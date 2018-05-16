Орсер займется лечением Медведевой в Канаде

Руководитель спортивной школы «Самбо-70» и депутат Московской городской Думы Ренат Лайшев рассказал о медицинской реабилитации фигуристки Евгении Медведевой в Канаде. Об этом сообщает «Реальное время».

В начале мая 2018 года фигуристка Евгения Медведева объявила о своем переходе от российского тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

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«Вначале Орсер займется лечением ее травм и восстановлением с помощью суперсовременных средств, которые есть в Канаде», — заявил чиновник.

Отмечается, что Медведева по прежнему остается спортсменкой «Самбо-70».

«Мы никого не удерживаем на самом-то деле. Но все зависит от условий, прежде всего организационных и технических», — добавил Лайшев.

Ранее сообщалось, что конфликт Медведевой и Тутберидзе подогревают извне.