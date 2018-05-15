Заслуженный тренер России не исключает возрождения Медведевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин не исключает возрождения Евгении Медведевой при канадском наставнике Брайане Орсере, передает «РИА Новости».

«Хочу прокомментировать этот переход описанием одной очень мудрой коллизии. Может получиться так, что наша прекрасная Женя Медведева будет радовать глаз любителей фигурного катания своими прекрасными выступлениями, энтузиаст и новатор Этери Тутберидзе приготовит новых чемпионок, а Орсер попробует соединить традиции американской и российской школы фигурного катания», — заявил Мишин.

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Также специалист уверен в успехе российского фигурного катания.

«В итоге получится успех, в любом случае мы будем свидетелями процветания и побед русского оружия. А какая пушка при этом выстрелит, увидим – время покажет», — сказал заслуженный тренер России.

Ранее Федерация фигурного катания собиралась проверить финансирование Медведевой.