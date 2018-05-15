Федерация фигурного катания проверит финансирование Медведевой
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) проверит детали финансирования Евгении Медведевой после того, как она предоставит федерации свой индивидуальный план подготовки на следующий сезон, передает ТАСС.
7 мая Медведева сообщила о том, что уходит от Этери Тутберидзе и продолжит работать с канадским тренером Брайаном Орсером. Фигуристка будет жить в Канаде, но при этом продолжит представлять Россию на соревнованиях.
«На данный момент у нас нет индивидуального плана спортсменки. Когда Медведева предоставит этот документ, федерация сможет вести предметный разговор по поводу финансирования ее подготовки на следующий сезон», — собщил президент ФФКР Горшков.
Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что Медведева будет счастлива с Орсером.