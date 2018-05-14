МИД ФРГ намерен уговорить Россию допустить Зеппельта к освещению ЧМ-2018

Представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что в ведомстве ведут переговоры с правительством России о допуске немецкого журналиста Хайо Зеппельта к освещению чемпионата мира 2018 года.

«Мы на всех уровнях, в том числе через российского посольство здесь и немецкое посольство в Москве, в российском МИД, решительно выступаем за то, чтобы это решение было изменено. Процесс переговоров был начат в выходные, мы продолжаем его сейчас с целью, чтобы это решение было изменено», — цитирует Адебар «РИА Новости».

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На брифинге также присутствовал представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, который призвал Россию пересмотреть решение о недопуске журналиста.

Ранее немецкий телеканал ARD заявил о запрете на въезд в Россию журналисту Хайо Зеппельту, известному серией документальных фильмов о российском допинге.