Арутюнян: Медведевой придется тяжело в ходе работы с новым тренером

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением о решении российской фигуристки Евгении Медведевой прекратить сотрудничество со своим наставником Этери Тутберидзе. По его словам, уход 18-летней спортсменки был предсказуем, сообщает «Советский спорт».

«Это всегда случается со спортсменами из этой тренерской группы. Как только фигуристки становятся старше и появляются молодые спортсменки, они покидают группу. Мне кажется, что Евгения приняла лучшее решение, чем Юлия Липницкая», — цитирует Арутюняна The Japan Times.

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Он отметил, что новый тренер Медведевой Брайан Орсер является квалифицированным специалистом, однако спортсменка столкнется с проблемами в ходе сотрудничества с ним.

«Она из другой культурной среды. Не знаю, как она справится с этим подходом, который мы практикуем в США и Канаде, когда спортсмены несут большую ответственность за свои поступки, чем в России. Орсеру и Медведевой придется тяжело», — подчеркнул Арутюнян.

Ранее сообщалось, что Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе желанием провести долгую карьеру.