Авербух раскритиковал нового тренера фигуристки Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 по фигурному катанию Илья Авербух раскритиковал нового тренера российской фигуристки Евгении Медведевой Брайана Орсера. В частности, он обратил внимание на высказывание канадского специалиста по поводу положения 18-летней спортсменки в команде.

«Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплеку. Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная — выполняла исключительно указания тренера.

Реклама

Я являюсь постановщиком программы Медведевой уже четыре года, так вот посмотрю, что сделает он сам как хореограф. Женя всегда присутствовала внутри постановок, всегда ее мнение влияло на программу», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Также он подчеркнул, что Орсеру следует уважительно относиться к бывшему тренеру Медведевой Этери Тутберидзе, а также к ее хореографам.

Ранее сообщалось, что Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе желанием провести долгую карьеру.