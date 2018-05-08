Пользователей сети взбесило фото Тутберидзе и Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото с тренером Этери Тутберидзе на торжественной инаугурации президента России Владимира Путина, сообщает «Советский спорт».

15-летняя Загитова опубликовала фото, где она в обнимку стоит со своей наставницей Тутберидзе, и на нее тут же обрушился шквал негативных комментариев.

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По мнению пользователей, спортсменка таким образом ответила на сенсационное прекращение сотрудничества между фигуристкой Евгенией Медведевой и Тутберидзе. Многие посчитали, что такие «колкости» недопустимы, и начали оскорблять Загитову.

Ранее сообщалось, что Виктор Кудрявцев призвал не делать трагедию из расставания Медведевой и Тутберидзе.