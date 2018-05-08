Шарапова объяснила свое возвращение к бывшему тренеру

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о причинах возобновления сотрудничества со своим бывшим тренером Томасом Хогстедтом. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Если ты что-то меняешь к лучшему, то это можно сделать в любой момент. Ты веришь, что эти изменения помогут тебе. Это не значит, что до Хогстедта все плохо получалось, просто можно сделать так, чтобы все стало лучше», — цитирует спортсменку официальный сайт WTA.

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Шарапова снова начала сотрудничать с Хогстедтом в марте 2018 года.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева объяснила свой уход от тренера Этери Тутберидзе желанием провести долгую карьеру.