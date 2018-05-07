Тутберидзе считает, что новый тренер Медведевой бросил ей вызов

Известный тренер по фигурном катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слава канадского специалиста Брайана Орсера, который усомнился в перспективах 13-летней российской фигуристки Александры Трусовой, передает ТАСС.

«Какой-то вызов для меня скорее от Орсера, потому что еще прозвучавшее интервью о том, что Трусова — это краткосрочный феномен, ну какой бы это не был феномен, она сделала историю.

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Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи, что девчонка — молодец. Поэтому есть ощущение, что Орсер бросил мне вызов», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Ранее тренер из Канады Брайан Орсер, который будет сотрудничать с российской фигуристкой Евгенией Медведвой, заявил, что успешное выступление Трусовой имеет краткосрочный характер.