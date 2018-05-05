СМИ: Медведева переедет в Канаду и сменит гражданство
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева переедет в Канаду, для того, чтобы работать с известным тренером Брайаном Орсером, сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что спортсменка отправится в Северную Америку после показательных выступлений, которые пройдут в Японии в июне.
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Кроме того, Медведева может сменить спортивное гражданство с российского на армянское, т.к. отцом фигуристки является армянский бизнесмен Арман Бабасян.
Ранее сообщалось, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.