Анчелотти может возглавить российский клуб

Итальянский специалист Карло Анчелотти является кандидатом на пост главного тренера петербургского «Зенита» и московского «Локомотива», сообщает «Советский спорт».

Как информирует французское издание BFMTV, в экс-наставнике «Баварии» и мадридского «Реала» всерьез заинтересован президент «железнодорожников» Илья Геркус, который выразил готовность начать переговоры. Однако Анчелотти также имеет шансы оказаться в «Зените», поскольку Геркус может в межсезонье перейти в петербургский клуб.

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57-летний тренер был уволен из «Баварии» в сентябре 2017 года после крупного поражения команды от французского «Пари Сен-Жермен». По условиям контракта, Анчелотти до сих пор получает зарплату в мюнхенском клубе, что называлось одной из причин его отказа от поста главного тренера сборной Италии.

Ранее сообщалось, что итальянец претендует на пост наставника лондонского «Арсенала».