Место в воротах сборной России в матче Евротура с Чехией займет Шестеркин

Голкипер Игорь Шестёркин во время матча Евротура со сборной Швеции РИА Новости

В заключительном матче Евротура с командой Чехии ворота сборной России будет защищать Игорь Шестеркин. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Федерации хоккея России, запасным голкипером будет Василий Кошечкин.

Полный состав команды в матче с Чехией:

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Богдан Киселевич — Динар Хафизуллин, Кирилл КапризовАртем АнисимовЕвгений Дадонов;

Владислав ГавриковНикита Трямкин, Максим МаминСергей АндроновНикита Сошников;

Егор ЯковлевАлексей Береглазов, Алексей КручининВладимир ТкачевПавел Бучневич;

Антон Белов, Алексей БывальцевИлья КаблуковИлья Михеев, Кирилл Семенов.

Матч с командой Чехии состоится 29 апреля в рамках Шведских хоккейных игр и начнется в 13:00 по московскому времени.