Место в воротах сборной России в матче Евротура с Чехией займет Шестеркин

В заключительном матче Евротура с командой Чехии ворота сборной России будет защищать Игорь Шестеркин. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Федерации хоккея России, запасным голкипером будет Василий Кошечкин.

Полный состав команды в матче с Чехией:

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Богдан Киселевич — Динар Хафизуллин, Кирилл Капризов — Артем Анисимов — Евгений Дадонов;

Владислав Гавриков — Никита Трямкин, Максим Мамин — Сергей Андронов — Никита Сошников;

Егор Яковлев — Алексей Береглазов, Алексей Кручинин — Владимир Ткачев — Павел Бучневич;

Антон Белов, Алексей Бывальцев — Илья Каблуков — Илья Михеев, Кирилл Семенов.

Матч с командой Чехии состоится 29 апреля в рамках Шведских хоккейных игр и начнется в 13:00 по московскому времени.