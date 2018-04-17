«Нью-Джерси» обыграл «Тампу» и сократил счет в серии плей-офф

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке победили «Тампу-Бэй Лайтнинг» и сократили отставание в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей отличились Тэйлор Холл, Уилл Бутчер и Стефан Ноусен. Блэйк Коулмэн и Бен Лавджой забросили шайбы в пустые ворота. У «Тампы» отметились Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос.

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Россиянин Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 39 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу Тампы. Четвертый матч пройдет также в Ньюарке 19 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 3-й матч

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

0:1 — Киллорн (Стэмкос, Кучеров) — 20:42 (4х5)

1:1 — Холл — 32:24

1:2 — Стэмкос (Кучеров, Киллорн) — 30:38 (4х5)

2:2 — Бутчер (Палмиери, Холл) — 44:03 (5х4)

3:2 — Ноусен (Грин, Холл) — 52:55

4:2 — Колман — 59:02

5:2 — Лавджой (Грин) — 59:22