«Вашингтон» выиграл у «Рейнджерс» благодаря голу Кузнецова в овертайме

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Андре Бураковски и Ларс Эллер. Победная шайба в овертайме на счету Евгений Кузнецов, отличившегося 25-м голом в сезоне. У «Нью-Йорка» забросили Кевин Хэйс и Райан Спунер.

Реклама

Форвард «столичных» Александр Овечкин не набрал очков за результативность, отметившись показателем полезности »+2». Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал. На счету Кузнецова также голевая передача. Нападающие «Рейнджерс» Владислав Наместников и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

Для «синерубашечников», которые впервые с 2010 года не попали в плей-офф, это поражение стало пятым в последних шести матчах. «Вашингтон» выиграл пятую игру подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

0:1 — Хейз (Веси, Шей) — 12:42 (5x4),

1:1 — Бураковски (Бекстрём, Оши) — 19:27

1:2 — Спунер (Андерссон, Шей) — 50:35

2:2 — Эллер (Бекстрём, Кузнецов) — 58:55 (6x5),

3:2 — Кузнецов — 60:38 (3x3)