Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
«Сент-Луис Блюз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александер Стин и Владимир Тарасенко. У гостей шайбу забросил Кэм Аткинсон.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (США, Коламбус) — «Сент-Луис Блюз» (США, Сент-Луис) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
0:1 — Стин (Берглунд, Бродзяк) — 03:00;
0:2 — Тарасенко (Шенн, Шварц) — 29:37;
1:2 — Аткинсон — 34:32