Загитова занимает второе место после короткой программы на ЧМ в Милане

Российская фигуристка Алина Загитова на чемпионате мира в Милане Reuters

Россиянка Алина Загитова занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка набрала 79,51 балла, уступив итальянке Каролине Костнер (80,27). На третьей строчке расположилась японская фигуристка Сатоко Мияхара (74,36).

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на мировом первенстве по фигурному катанию в Милане по рекомендации врачей.