Загитова занимает второе место после короткой программы на ЧМ в Милане

Россиянка Алина Загитова занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка набрала 79,51 балла, уступив итальянке Каролине Костнер (80,27). На третьей строчке расположилась японская фигуристка Сатоко Мияхара (74,36).

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на мировом первенстве по фигурному катанию в Милане по рекомендации врачей.