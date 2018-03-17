Биатлонистка Услугина выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Ирина Услугина заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС.

Россиянка прошла 10 км за 31 минуту 19,2 секунды, совершив один промах. Второй стала еще одна представительница России Анастасия Егорова (отставание 11,2 секунды, четыре промаха), третье место заняла немка Каролин Хорхлер (+28,9; 0).

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Ранее Услугина и Егорова вошли в тройку призеров в спринтерской гонке.

Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Гонка преследования

1. Ирина Услугина (Россия) — 31.19,2 (1);

2. Анастасия Егорова (Россия) — +11,2 (4);

3. Каролин Хорхлер (Германия) — +28,9 (0)