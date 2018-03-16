Две российские биатлонистки вошли в тройку призеров в спринте на этапе Кубка IBU
Австрийская биатлонистка Юлия Швайгер заняла первое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка IBU, сообщает ТАСС.
Австрийка прошла дистанцию 7,5 км за 23 минуты 19,3 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала россиянка Анастасия Егорова (отставание 10,3 секунды, два промаха), а третье место заняла ее соотечественница Ирина Услугина (+26,9; 2).
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Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Спринт
1. Юлия Швайгер (Австрия) — 23.19,3 (0).
2. Анастасия Егорова (Россия) — +10,3 (2).
3. Ирина Услугина (Россия) — +26,9 (2)...