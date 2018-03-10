Российские фигуристы победили во всех дисциплинах на МЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат мира, который прошел в Софии, сообщает ТАСС.

Таким образом, россияне одержали победы во всех дисциплинах на турнире. Ранее Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар, в состязаниях танцевальных дуэтов первое место заняли Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, а Алексей Ерохов стал победителем мужской индивидуальной программы.

Ранее сообщалось, что Трусова набрала 225,52 балла и завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров.