Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение назначить минуту молчания перед началом матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе в память о защитнике «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает пресс-служба организации.

Всего на неделе состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ювентус», «Манчестер Сити» — «Базель», «ПСЖ» — «Реал Мадрид», «Ливерпуль» — «Порту».

В рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдут восемь матчей с участием трех российских команд. 8 марта московский ЦСКА сыграет дома с «Лионом», «Зенит» встретится на выезде «РБ Лейпцигом», а также «Локомотив» — с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что прокуратора Италии возбудила уголовное дело в связи со смертью Астори.

