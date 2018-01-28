«Зенит» в большинстве разгромил чемпиона Китая

Петербургский «Зенит» одержал победу над китайским «Гуанчжоу Эвергранд» в контрольном матче во время зимних тренировочных сборов. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-бело-голубых, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей мячи забили Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Антон Заболотный и Денис Терентьев. У «Гуанчжоу» одним голом отметился Гао Линь.

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На 67-й минуте матча прямую красную карточку получил Чжан Линьпэн.

«Газета.Ru вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы)

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Гуанчжоу Эвергранд» (Гуанчжоу, Китай) — 4:1

Голы: 1:0 — Дриусси — 28, 2:0 — Кокорин — 30, 3:0 — Заболотный — 57, 4:0 — Терентьев — 84, 4:1 — Линь — 85