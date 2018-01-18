Российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Москве, сообщает ТАСС.

По итогам короткой программы они находились на пятой строчке. За произвольную программу Тарасова и Морозов набрали 151,23 очка, тем самым показав лучший результат сезона. Итоговая оценка пары фигуристов составила 221,60 балла.

Реклама

Второе место заняли еще одна российская пара Ксении Столбовой и Федора Климова, которые набрали в сумме 211,01 очка. Тройку лидеров замкнули россияне Наталья Забияко и Александр Энберт — 210,18 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Москва, Россия

Спортивные пары. Итоговое положение

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 221,60,

2. Ксения Столбова/Фёдор Климов (Россия) — 211,01,

3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 210,18.