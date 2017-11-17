Шайбы Кучерова, Сергачева и Стэмкоса помогли «Тампа» разгромить «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней арене нанес разгромное поражение «Даллас Старз» со счетом 6:1.

Дубль на свой счет записал игрок «Тампы» Стивен Стэмкос (21-я и 44-я минуты), также отличились Михаил Сергачев (25), Брейден Пойнт (32), Джейк Дотчин (49) и Никита Кучеров (54). Помимо этого, на счету Стэмкоса и Кучерова по две результативные передачи, Сергачев отметился одной. В активе форварда «Тампы» Владислава Наместникова — 1 (0+1) очко.

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Единственный гол «Далласа» является заслугой Радека Факсаа (24). Российский легионер «Старз» Александр Радулов отыграл 20 с небольшим минут, но не набрал очков.

«Тампа» продлила удачную серию до пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Даллас Старз» (Даллас) — 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

1:0 — Стэмкос (Хедман, Кучеров) — 20:47

1:1 — Факса — 23:34

2:1 — Сергачев (Киллорн, Джонсон) — 24:51

3:1 — Пойнт — 31:20 (4x5)

4:1 — Стэмкос (Кучеров, Наместников) — 43:57

5:1 — Дотчин (Сергачев, Стэмкос) — 48:18

6:1 — Кучеров (Хедман, Стэмкос) — 53:52