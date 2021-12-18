О чем говорили после матча Кубка Первого канала Россия — Чехия

Сборная России уверенно обыграла команду Чехии в рамках Кубка Первого канала, который проходит в Москве. Российская команда на этапе Еврохоккейтура выиграла три матча из трех и 19 декабря сыграет с Финляндией. После матча эксперты говорили о форме сборной России в стилистике СССР, а главный тренер команды Алексей Жамнов отвечал на вопросы про грядущую Олимпиаду

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов, оценивая победу над сборной Чехии, сразу же перешел к волнующей всех олимпийской теме. Напомним, что до сих пор непонятно, примут ли участие в Играх в Пекине игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому для тренеров нынешние матчи очень важны, поскольку именно текущие составы национальных команд могут оказаться окончательными заявками на Олимпиаду.

«Мы сказали на установке, что с чехами нам играть в Пекине и эта сборная может играть там в таком составе. Вы знаете, что наше противостояние историческое. Для нас матч был важен. Нам было важно, чтобы ребята выполняли игровое задание все 60 минут. Есть нюансы, которые хотим исключить: вальяжность, невыполнение игровой дисциплины.

Ребята понимают наши требования. С каждой игрой все лучше. Конечно, есть моменты. При счете 3:0 начались поперечные передачи, которые мы запрещали делать с этой командой. Соперник техничный, мы пытались их растянуть по всей площадке.

Ребята читают гаджеты и видели замечания по поводу вбрасываний. Наша задача – работать над вбрасываниями. Я уже много раз говорил, что от вбрасываний зависит очень много. Этому компоненту мы стараемся уделять много внимания», — сказал Жамнов на послематчевой пресс-конференции.

Естественно, что наставника сборной России спросили про состав на Олимпиаду в Пекине.

«Есть ли у сборной план С на Олимпиаду? Давайте план B сперва придумаем. У нас нет планов А, B и С, поедут сильнейшие. Давайте подождем, как все сложится. У нас один план – это подготовка к Олимпийским играм», – ответил Жамнов.

На тему Олимпиады спрашивали и главного тренера сборной Чехии Филипа Пешана. Отметим, что российская и чешская команды попали в одну группу на Играх в Пекине.

«Это сильнейшая сборная, которую мы смогли собрать без игроков НХЛ? Сложный вопрос. Теоретически есть еще пара игроков в КХЛ, в Швейцарии, но в целом наши ресурсы довольно ограничены, если говорить об игроках, выступающих в Европе.

То, что Чехия попала в одну группу с Россией на Олимпиаде, дополнительной мотивации не давало, мы хотим выигрывать каждый матч. Об олимпийском турнире в данный момент не думали», – сказал наставник сборной Чехии.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк также отвечал на вопрос про состав команды на Олимпиаду, самый интересный и важный на сегодняшний день.

«Кто из этого состава может попасть на Игры? Не хотел бы никого выделять. Пусть тренеры оценивают. Ребята стараются. Самое главное — есть дух, желание биться за команду. Изнутри заметно, что коллектив сплоченный, живет, как семья», — приводит слова Третьяка РБК.

Нападающий сборной России Даниил Вовченко отметил, что в команде хорошая атмосфера и коронавирус не должен пугать хоккеистов перед Олимпиадой.

«Канадские звезды бояться ехать на Олимпиаду из-за карантина? Мне кажется, Олимпиада — это мечта любого хоккеиста. И коронавирус не должен испугать нас.

Что касается третьей победы подряд, то побеждать всегда приятно. Тренеры тоже довольны, все довольны. Атмосфера положительная. Побеждать всегда приятно, у всех все получается, всем все нравится. Дальше – больше», – сказал после игры хоккеист.

Немало вопросов после матча возникло и по форме сборной России в стиле ретро. Команда вышла на игру в красной форме с надписью СССР. Впрочем, какой-то критики подобный шаг не вызвал, наоборот, дал возможность ветеранам хоккея поностальгировать по былым успехам отечественного хоккея.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков считает, что такая форма — возможность вспомнить славную историю.

«Это дань уважения и возможность вспомнить историю, которая у нас очень богатая! Это ответственность! Ребята справились. Выйти в такой форме — это очень серьезно. Они выполнили задачу. Новый тренерский штаб справился с задачей. Я очень рад! Конечно, косвенно форма сборной СССР помогла нам! Это добавило желания, чтобы мы смогли увидеть такой результат», — сказал Быков «Спорт-Экспрессу».

close 100% Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что нынешним игрокам будет сложно дотянуться до мастеров советского периода.

«Честно, не вижу ничего общего с тем поколением. Там были мастера выдающегося класса. Как минимум, три звена олицетворяли хоккей. Современная сборная пытается быть достойной традиций СССР. Хотя, конечно, до тех мастеров тянуться сложно», — считает Плющев.