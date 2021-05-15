«Посмотрели на ошибки»: как сборная России всухую уступила Чехии

Из трех матчей заключительного этапа Еврохоккейтура в Чехии сборная России смогла выиграть только один – на старте одолеть Швецию. А вот затем случились два поражения – сначала от финских хоккеистов, а затем и от чехов.

Общий зачет Евротура Россия выиграла, однако результаты Чешских игр оптимизма не внушают в первую очередь потому, что это заключительные официальные встречи перед стартом чемпионата мира, который пройдет в Риге с 21 мая.

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Матч против Чехии изначально проходил под давлением страны-хозяйки турнира. Однако даже в этих условиях России удалось создать опаснейший момент – нападающий Антон Бурдасов после контратаки получил пас на ход, выкатился к воротам и пробил, но шайба прошла над перекладиной. И почти ровно через минуту россияне за этот промах расплатились. Форвард Филип Задина рядом с воротами соперника переиграл защиту и бросил в дальний от себя угол. Шайба пересекла линию над ловушкой российского голкипера Ивана Федотова.

Больше особо острых голевых моментов в первом периоде создано не было, однако произошел конфликт. Уже на 20-й минуте встречи Томаш Загорна сцепился с Павлом Карнауховым. Хоккеисты схватили друг друга за визоры и обменялись ударами, а судьям потребовалось несколько минут, чтобы разнять игроков. Участие в стычке приняли также Андрей Шустр и Эмиль Галимов, и в итоге все четверо были отправлены на скамейку штрафников.

Начало второго периода для России не задалось. Иржи Секач в момент атаки получил по рукам рядом с воротами, и судья назначил буллит, который чешский хоккеист уверенно реализовал, переиграв Федотова.

После быстро пропущенной второй шайбы российские хоккеисты прибавили агрессии в атаке, и первая половина периода прошла под диктовку сборной России. Несколько достаточно серьезных и перспективных атак имели шанс закончиться голом, однако вышло все наоборот – на 32-й минуте чехи забросили третью шайбу. После контратаки Иржи Смейкал доставил шайбу на пятак, где ее подхватил Якуб Флек и уверенно переправил в ворота Федотова. Сразу после этого тренерский штаб заменил вратаря — доигрывать встречу вышел Александр Самонов.

Конец периода вновь ознаменовался потасовкой, на этот раз даже более серьезной. Началось все с того, что Евгений Тимкин в попытке блокировать мощный удар получил шайбой по колену и покинуть лед смог только при помощи своих партнеров по команде. А в этот же момент на пятаке у ворот произошел конфликт между Филипом Гронеком и Владиславом Камневым, который закончился дракой, оба хоккеиста упали на лед, и арбитрам вновь потребовалось время, чтобы разнять их. Оба были отправлены в штраф-боксы на десять минут за неспортивное поведение.

Начало третьего периода ознаменовалось для России четвертой пропущенной шайбой. Отличился Томаш Загорна, который успел на добивание после того, как Самонов не зафиксировал шайбу у своих ворот.

Весь третий период подопечные Валерия Брагина пытались исправить ситуацию, совершая моментами достаточно опасные проходы к чужим воротам и атаки, но так и не смогли отыграть ни одной шайбы. Стоит отметить, конечно, что на мировом первенстве команду также усилят защитники Артем Зуб и Владислав Гавриков, которые уже прибыли в расположение сборной из Национальной хоккейной лиги, но пока не играли. Также после встречи Брагин заявил, что место в заявке будет оставлено под еще одного нападающего и голкипера, поэтому у тренерского штаба еще есть время для того, чтобы усилить состав.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, комментируя результат Чешских игр, отметил, что основная задача этого турнира заключилась в том, чтобы показать команде, какие есть слабые места и недочеты перед чемпионатом мира, и иметь возможность их исправить.

«Из позитива — мы выиграли Евротур. Мы посмотрели игроков на всех позициях. Очень важно было, что прошли Чешские игры, поскольку мы посмотрели на свои ошибки в обороне и вратарской линии. Сейчас сделаем выводы, привлечем защитников из НХЛ», — цитирует Третьяка ТАСС.

Взять реванш у Чехии за поражение в этом поединке Россия сможет уже на старте чемпионата мира. Первый матч группового этапа мирового первенства подопечные Брагина проведут против чешских хоккеистов уже 21 мая.