«Типичный русский хоккей»: реакция на победу России над шведами

Швеция — Россия — 3:4 Б

Первый матч сборной России на Кубке Первого канала был дебютным в качестве главного тренера национальной команды для Валерия Брагина.

Ранее на Кубок «Карьялы» съездила молодежная сборная с Игорем Ларионовым во главе, чтобы лучше подготовится к своему чемпионату мира, который уже очень скоро стартует в канадском Эдмонтоне.

Молодые российские хоккеисты удивили мир, выиграв все три своих поединка и турнир, чем невольно создали давление на Брагина и его взрослых подопечных. Впрочем, по ходу противостояния с Швецией об этом вряд ли кто-то всерьез думал. Россияне дважды уступали, в третьем периоде вышли вперед, но не удержали перевес и после бесплодного овертайма решили судьбу встречи в долгой серии буллитов.

Реклама

«Играли на победу, поэтому выходили сильнейшие», — ответил Брагин на послематчевой пресс-конференции на вопрос, зачем в концовке он перешел на игру в три звена.

«У нас есть травмированные игроки хорошего качества. Но это, конечно, хорошая проверка», — оценил наставник российской сборной перспективы команды, учитывая вероятное отсутствие энхаэловцев на чемпионате мира.

Кроме того, главный тренер «Красной машины» заявил, что доволен действиями Александра Самонова в воротах, но не исключил ротацию на последнем рубеже в следующих матчах:

«Сейчас не могу ответить. Наверное, какие-то изменения будут».

Также Брагин отметил, что хорошая игра в Евротуре станет для хоккеистов сборной России возможностью попасть в состав на чемпионат мира.

«Помогает ли, что в сборных много игроков из КХЛ? Лучшие игроки КХЛ из всех стран собраны, уровень хоккея намного выше. Все быстрее, нужно быстрее думать. Качество хоккея выше. Насколько турнир можно назвать генеральной репетицией ЧМ? Есть травмированные игроки у нас, но этот турнир — хорошая проверка для наших игроков. Кто себя проявит, будет кандидатом на ЧМ», — подчеркнул специалист.

«Было ли комфортно играть с разными партнерами в звене? Сразу моменты были, Владимир Ткачев здорово играл. Не смогли забить, стали тасовать составы. Это нормальная практика, тренерский штаб решил так, значит, будем так двигаться, — рассказал один из героев встречи Вадим Шипачев, записавший на свой счет гол и передачу.

— Момент со входом в зону, когда смотрели на офсайд? Мы бежали три в два, мне отдали пас, как мог, там заскребся за синюю линию. Не знаю, было там что или не было, судьи смотрели. Хорошо, там Егор Яковлев крикнул, я ему отдал, они с Никитой Сошниковым уже решили вопрос.

Может, я специально шайбу спрятал, чтобы шведы взяли повтор? Я там чуть не упал, какое специально шайбу спрятал? Я бы там развалился на этой синей линии. Андрею Чибисову еще говорил: «Дай мне пораньше, а то мы с тобой как завалимся за синюю, вся страна потом будет смеяться». Получилось, что они удалились, потом мы забили. Здорово, я рад».

Яркий матч провел и Никита Сошников, вернувшийся в КХЛ из-за океана и явно получающий удовольствие на родине. Он отличился в матче одной заброшенной шайбой.

«В принципе нормально воспринял перевод в первое звено. Я сначала играл с Павлом Карнауховым и Максимом Маминым, потом перевели к Шипачеву. Это нормальный рабочий процесс. Куда ставят, там и играем. Шипа — реальный мастер, причем он играет очень здорово в обе стороны, — рассказал форвард.

— Мой гол? Шведы провалились в атаке, мы изначально убежали «три в два», Вадик здорово отдал короткий пас Яковлеву, дальше я уже открылся под бросок, и получилось удачно попасть по воротам. В овертайме убежали «два в один», но я не посмотрел, что Кемпе находится в этом месте. Он сыграл не по позиции, и надо было распоряжаться моментом.

На буллитах были детали. Если ты бросаешь между ног, то вратарь положит щитки, и ты уже не забьешь. Я понимал, что он уже будет ждать от меня такого решения. И я в принципе во втором эпизоде делал все правильно, но в штангу попал.

Я наслаждаюсь сейчас этим периодом в своей карьере, играя за ЦСКА и сборную России. Это то, чего я добивался в Уфе (после возвращения из НХЛ сезон-2019/20 нападающий провел в команде «Салават Юлаев» — «Газета.Ru»)».

А сделавший две голевые передачи защитник Егор Яковлев рассказывал журналистам о преимуществах отечественного хоккейного стиля.

«Первый матч всегда очень волнительный, скорости быстрее, чем в КХЛ, нужна адаптация. Первый период втягивались. Насколько сегодня были типичными шведы? Нам и самим нравится играть в такой хоккей, постоянно держать шайбу. Без разницы, как играет соперник, стараемся гнуть свою линию, — отметил хоккеист.

— У шведов состав наполовину из КХЛ? Всегда плюс, когда знаешь игроков и чего от них ожидать. Какая комбинация на гол мне понравилась больше? Обе были хорошие, здорово разыграли. Получились два красивых гола, типичный русский хоккей, в пас. Было неплохо».

Ну а президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сосредоточился на решении Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому два года российские атлеты не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом, а все отечественные спортивные чиновники не смогут посещать никакие соревнования.

«Нам разрешили играть в своих цветах, с надписью «Россия» на форме, — это тоже важно. К сожалению, не будет гимна и флага, как в Пхенчхане-2018. Но уверен, что это сплотит только еще больше нас, и мы должны будем показать хороший результат на предстоящих турнирах, — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

— Я лично выступал в суде, в CAS. Хочу сказать большое спасибо и Международной федерации хоккея (ИИХФ), они нам здорово помогли в этом процессе. Как вы знаете, под вопросом было проведение чемпионата мира в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Если молодежный чемпионат мира нам давали провести, то здесь мы могли потерять турнир. Так что это определенная победа для нас, безусловно. Слава богу, что этот турнир у нас остается (санкции продлятся до 16 декабря 2022 года и не затронут ЧМ-2023. — «Газета.Ru»)».

При этом прославленный в прошлом голкипер не понимает, почему ему запрещено бывать на соревнованиях.

«Меня не пустят на соревнования? Конечно, я считаю, что это неправильное решение. Но на сегодня принято такое решение, будем думать, что делать дальше. Может быть, будут приглашения от правительств других государств. Думаю, что высшее руководство Беларуси нас пригласит. Поживем — увидим, — цитирует Третьяка «Чемпионат».

— Но, конечно, это ущемление права человека, если его не пускают в страну. Возникает вопрос: за что? Если конкретный человек в чем-то провинился, то его можно не пускать. А если человек, ну вот, допустим, я. Что, чем-то провинился перед мировым обществом? Я 12 лет в МОК отработал, в комиссии атлетов. Все, с кем я работал, являются членами МОК. Тут есть над чем подумать».