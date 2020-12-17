2 года без флага и гимна: CAS и WADA приговорили Россию

CAS смягчил наказание для России

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение по итогам разбирательств между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Еще в декабре 2019 года исполком WADA приговорил россиян к четырем годам бана, запретив отечественным спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях и Олимпийских играх, а России — принимать на территории страны любые крупные турниры. Решение о наказании было вынесено по итогам расследования, которое провели эксперты WADA после получения доступа к базе данных московской антидопинговой лаборатории, где рабочая комиссия международного агентства выявила многочисленные нарушения и махинации. В частности, выяснилось, что в базе данных были изменены и удалены порядка 20 тысяч файлов с информацией о допинговой системе в России, а ряд допинг-проб отечественных спортсменов был уничтожен. С этими обвинениями и вердиктом исполкома WADA наблюдательный совет РУСАДА не согласился и подал апелляцию в CAS. Слушания состоялись со 2 по 5 ноября этого года, и теперь суд озвучил свое решение.

Для России оно оказалось неутешительным: CAS встал на сторону WADA и приговорил отечественных спортсменов к запрету на участие в чемпионатах мира и Олимпийских играх под российским флагом. При этом срок бана был сокращен с четырех лет до двух: наказание отсчитывается с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022-го. В этот период входят Олимпиада в Токио, Игры в Пекине и мундиаль в Катаре.

На соревнования российских спортсменов допустят в исключительном порядке — в том случае, если они будут соответствовать всем критериям. При этом если ранее атлетов с допинговой историей на турниры не допускали, то теперь спортсмены, которые ранее уже были наказаны за нарушение антидопинговых правил, на Олимпиаду попасть смогут. На Играх россияне будут выступать как команда национального олимпийского комитета, а на экипировке спортсменов сможет присутствовать название страны.

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Важным уточнением в вердикте Спортивного арбитражного суда является тот факт, что наказание распространяется только на взрослые мировые первенства. Юниоров санкции не коснутся. Кроме того, России хоть и запретили проводить на своей территории международные первенства, но статус тех турниров, которые ранее уже были переданы России, не изменится — их никуда не перенесут. Таким образом, чемпионат мира по пляжному футболу, который должен пройти в Москве в 2021 году, чемпионат мира по волейболу — 2022, чемпионат мира по хоккею — 2023, летняя Универсиада-2023 и ЧМ-2025 по водным видам спорта пройдут по плану. Кроме того, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, а также матчи футбольного первенства Европы-2020, которые также примет город на Неве, тоже у России не отнимут, что было известно еще до судебных разбирательств в CAS.

РУСАДА будет обязано выплатить WADA штраф в размере $1,27 млн. В данную сумму входят расходы, которые понесла рабочая группа международного ведомства в ходе расследования.

Россия готовит апелляцию, WADA хотело более серьезного наказания

Российское антидопинговое агентство, принимая вердикт CAS, выразило готовность выполнить все условия и обязанности для своей реабилитации в WADA. Подход арбитров к вынесению вердикта руководство РУСАДА также оценило положительно. Однако отечественное ведомство осталось удовлетворено решением суда не в полной мере.

«К сожалению, арбитры признали РУСАДА не соответствующим кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и его срок — до двух лет. Как представляется, не все аргументы, представленные юристами РУСАДА арбитражу, были услышаны», — говорится в сообщении РУСАДА.

Теперь Россия намерена добиться полного оправдания и уже готовит необходимые документы для подачи апелляции в федеральный суд Швейцарии.

Об этом «Газете.Ru» сообщил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв.

«Сейчас наши адвокаты готовят апелляцию, которая будет подана в федеральный суд Швейцарии. Там-то уж, надеюсь, докажут нашу правоту. Швейцария уже много лет является примером нейтральной страны, которая не поддается давлению и политическим движениям. Мы поддерживаем позицию, согласно которой наказания последуют в отношении конкретных нарушителей, но не для всей страны. Необходимо вести диалоги с международными коллегами. Если есть претензии — обозначьте их, будем решать. Нам сейчас важно не допустить полной изоляции России. К слову, во время всего судебного процесса у многих судей была неоднозначная позиция. В какой-то момент мы подумали, что наказания в итоге не будет. Видимо, все-таки мощное заокеанское лобби организовало сильное давление на арбитров в CAS перед принятием решения», — сказал он.

Во Всемирном антидопинговом агентстве вердикт CAS сочли своей победой в споре с РУСАДА. Так, президент WADA Витольд Банька обвинил российских властей в «наглом и незаконном манипулировании данными московской лаборатории, чтобы скрыть институциональную схему допинга». Однако польский чиновник выразил сожаление в связи с тем, что итоговое наказание в отношении России было смягчено.

«Мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащими процедурами. В этом отношении это постановление является важным моментом для чистого спорта и спортсменов во всем мире. Но мы разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения рекомендуемые нами санкции в рамках четырехлетнего периода, который мы запросили. Мы считаем, что это было бы соразмерно и разумно, но WADA не является судьей, поэтому нужно уважать принятое решение. Это все еще самый серьезный набор последствий, когда-либо наложенных на любую страну за правонарушения, связанные с допингом. Это дает четкий сигнал о том, что обман и согласованные усилия по подрыву глобальной антидопинговой системы недопустимы. Российским властям были предоставлены все возможности навести порядок в своем доме и вновь присоединиться к глобальному антидопинговому сообществу на благо своих спортсменов и целостности спорта, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания», — сказал президент WADA.

Что говорят в России?

Дмитрий Свищёв раскритиковал WADA и Спортивный арбитражный суд за применение принципа коллективного наказания. По его мнению, в данном деле не обошлось без политического давления на Россию со стороны других стран.

«Россия, как и любая другая страна, не может нести ответственность за нарушения конкретных людей и организаций. Спортсмены и лица, уличенные в употреблении допинга, его создании и распространении, наказываются повсеместно. Упрекать в нарушениях подобного характера целую страну — это беспрецедентное и политизированное давление.

Сейчас модно упрекать в различных экономических и политических проблемах Россию, в данном случае это выразилось в спорте. Мы являемся заложниками этого. Миллионы наших соотечественников пострадали, мы теперь не сможем принимать международные соревнования. Причем страдают от этого не только наши болельщики, но и спортсмены. В том числе со всего мира, ведь все знают, что самые профессионально организованные чемпионаты проходят в России»,

— указал он.

Свищёв также уточнил, что особенно от обвинительного вердикта CAS пострадает Федерация керлинга России, которой он заведует.

«Мы планировали организовать чемпионат мира. В Москве строится стадион, который стоит десятки миллионов долларов. А теперь мы не можем провести турнир, потому что есть позиция CAS и WADA. При этом у нас в керлинге нарушений нет. Единственный случай за последние годы произошел на Олимпиаде-2018 в Корее, когда нашли допинг у Александра Крушельницкого. Кроме этого эпизода к нам никаких претензий со стороны международной федерации нет, но мы все равно в итоге несем коллективное наказание. Это не поддается логике. Никто не имеет права применять санкции ко всей стране», — добавил чиновник.

Иного мнения придерживается депутат Госдумы Игорь Лебедев. По его словам, наказание от CAS и WADA должно спровоцировать многочисленные расследования внутри России, чтобы уличить и наказать конкретных виновников, которые нарушили антидопинговые правила.

«Хватит устраивать рыдания вокруг этой темы и искать виновных на Западе. Не президент Америки, не канцлер Германии заставляет наших спортсменов употреблять допинг. Мы сами этим занимаемся. А раз так, то пора уже научиться отвечать за свои поступки. Мы взрослые люди, а не дети.

Вместо того, чтобы сваливать все проблемы на политику, на борьбу Запада с Россией, давайте просто начнем бороться с допингом в нашей стране, введем уголовную ответственность за употребление и распространение запрещенных препаратов. Не вшивые штрафы выписывать, а приговаривать к настоящей уголовной ответственности с судебным сроком.

Давайте начнем разъяснительную работу со спортсменами, тренерами и медицинским персоналом, которые ответственны за подготовку атлетов. Наконец, давайте покажем всему миру, что мы действительно боремся с этим явлением в нашей стране, возьмем и накажем всех чиновников, из-за чьих действий мы терпим такие серьезные последствия», — сказал Лебедев в интервью «Газете.Ru».

Вице-президент Союза биатлонистов России двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков выразил надежду на то, что обвинительный для РУСАДА вердикт CAS положительно повлияет на борьбу с допингом как в России, так и во всех остальных странах мира.

«Сложно комментировать такие решения. Наши юниоры, молодые спортсмены ориентируются на выступление в составе главных команд сборной России. Участие в крупных чемпионатах, Олимпийских играх — основная мотивация для них. Обидно, что наших спортсменов по сути отстранили на два года, хотя это все равно лучше, чем бан на четыре года. Оптимизма это решение не добавляет, но руки опускать нельзя. Два года, надеюсь, эти быстро пролетят. Самое главное — Россия встала на путь борьбы с допингом. В том числе и на законодательном уровне. Среди спортсменов, врачей чувствуется настрой на борьбу с допингом. Надеюсь, мы своей историей дадим другим странам пример того, как надо бороться за медали и титулы честно и без допинга», — заявил он.