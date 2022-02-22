Писеев: дай бог, чтобы все тренеры так обращались со своими учениками, как Тутберидзе

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал обсуждение отношений тренера Этери Тутберидзе с ее ученицей, олимпийской чемпионкой Пекина в командном первенстве Камилой Валиевой.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил разочарование тем, что Тутберидзе не подбодрила Валиеву после ее неудачного проката в соревнованиях одиночниц. Кроме того, немецкая и украинская фигуристка, трехкратный призер Олимпиад Алена Савченко назвала методы общения Тутберидзе с учениками неактуальными и не исключила, что ее подопечные могут страдать от жесткого обращения. Писеев решительно отверг эти домыслы, заявив, что это личное дело тренера и ее подопечных.

«Я уважаю Савченко как спортсменку, это действительно великая фигуристка, которая многое пережила. Но не ее дело влезать и что-то анализировать со стороны, не зная ситуации, не зная ритуала. Ведь у каждой группы, у каждого тренера и спортсмена есть определенный ритуал, с которым он выходит на лед. Вы сами видите: они что-то друг другу говорят, друг друга настраивают. И когда уходят со льда — тоже. Так же происходит и у Этери, так принято.

Не Савченко должна судить, и не президент МОК — не его это уровень, а он в это влез и начинает это обсуждать. Не надо было Баху давать повод, чтобы за это зацепились, и многие, даже известные личности, начали высказывать свое отношение. Это дело Тутберидзе и ее учеников. Дай бог, чтобы каждый обращался с учениками так, как со своими обращается Тутберидзе, и при этом был бы еще и результат.

Я абсолютно не согласен с Савченко, хоть, повторюсь, я ее очень уважаю. Хорошо, Этери строго говорила с Камилой после проката, но потом-то она ее расцеловала, обняла. Отношения-то совершенно другие. Это была молниеносная реакция, надо учитывать, что Тутберидзе переживала не меньше, чем сама Валиева. Ситуация непростая, но, во всяком случае, влезать со стороны я бы не советовал», — сказал Писеев «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что около 40% россиян следили за соревнованиями по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.