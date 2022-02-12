Навка назвала главных конкурентов российских фигуристов в танцах на льду

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка подвела итоги ритм-танца на Играх-2022 в Пекине.

«Безусловно, французы наши главные конкуренты, однако Никита и Виктория ничем не хуже. У меня колотилось сердце во время проката нашей пары, ужасно переживала.

Разрыв между французами небольшой, поэтому все в руках Никиты и Виктории. У них самое лучшее произвольное катание в мире!

Осталось подождать двое суток, когда решится все. Болеем и держим за них кулаки», — приводит слова олимпийской чемпионки Sport24.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Играх. Они обновили свой личный рекорд и набрали 88,85 балла.

Первое место у французских фигуристов Габриэллы Пападакис / Гийома Сизерона (90,83). Они установили мировой рекорд в ритм-танце. Тройку замыкают спортсмены из США Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (87,13).

Еще две российские пары Александра Степанова / Иван Букин и Диана Дэвис / Глеб Смолкин располагаются на 5-м и 14-м месте соответственно.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Произвольная программа в танцах на льду состоится 14 февраля.

Ранее мастер спорта международного класса по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о выступлении пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов в ритм-танце.