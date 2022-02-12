Российские фигуристы занимают второе место после ритм-танца на ОИ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые выступают в танцах на льду, занимают второе место после ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине. Они обновили свой личный рекорд и набрали 88,85 балла.

Первое место занимают французские фигуристы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (90,83). Они установили мировой рекорд в ритм-танце. Тройку замыкают спортсмены из США Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (87,13).

Еще две российские пары Александра Степанова / Иван Букин и Диана Дэвис / Глеб Смолкин располагаются на 5-м и 14-м месте соответственно.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Синицина и Кацалапов уже завоевали олимпийское золото на этих Играх, в составе сборной России став первыми в командном турнире. Также они являются действующими чемпионами мира в танцах на льду.

Произвольная программа в танцах на льду состоится 14 февраля.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском катании, в парном катании и танцах на льду.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что американское издание The Washington Post выпустило статью в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат.