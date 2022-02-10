Чемпионка ОИ предложила запустить хештег в поддержку Валиевой

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в своем Instagram прокомментировала новость о том, что фигуристка Камила Валиева сдала сомнительную допинг-пробу.

«Согласна с Татьяной Анатольевной!! НеПоверюНикогда — предлагаю это прямо хэштегом для поддержки Камилы сделать. Ками, я всей душой с тобой, все с тобой! Девочка, держись!!», — написала Волосожар.

Этот пост олимпийская чемпионка сопроводила фото своей дочери рядом с Камилой Валиевой.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также Международного олимпийского комитета.

Валиева является действующей чемпионкой Европы. В 2022 году россиянки заняли весь пьедестал почета на турнире в Эстонии. Анна Щербакова завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу. Они также представляют сборную России на Олимпийских играх в Пекине.

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля. Действующей чемпионкой в этой дисциплине является еще одна россиянка — Алина Загитова.

Ранее в Минспорта РФ отреагировали на информацию о возможном допинге в сборной России.