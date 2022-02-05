Медведева назвала условие, при котором Валиевой не будет равных

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о перспективах Камилы Валиевой в командном турнире.

«Может ли кто-то составить конкуренцию Валиевой в короткой программе? Не побоюсь этого слова — никто. В короткой программе я уверена, что чистый прокат Камилы — это 90 баллов. Не каждый мужчина столько наберет. Поэтому чистый прокат Валиевой — и никто не соперник», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, что сегодня Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о том, что Валиева выступит с короткой программой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она является действующей чемпионкой Европы в женском одиночном катании.

После первого соревновательного дня сборная России занимает промежуточное второе место. На первом месте располагается сборная США, на третьем месте — китайские спортсмены. Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Завтра на лед выйдут женщины с короткой программой, а также — мужчины с произвольной.

Ранее Ренат Лайшев заявил, что Камила Валиева в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине должна опередить всех своих соперниц.