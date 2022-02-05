Ягудин объяснил, навредит ли Валиевой выступление сразу в двух программах на ОИ

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что Камила Валиева способна откатать две программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Понятно, что все мы живые люди, но у Камилы нервная система в порядке, это психологически сильный человек, несмотря на юный возраст. Уверен в том, что на сможет выступить в двух программах, и это ни в коем случае не навредило бы ее дальнейшему выступлению в личных соревнованиях, это группа Этери Тутберидзе, где и короткую, и произвольную программы в день по несколько раз катают, с утра и до вечера», — передает слова Ягудина ТАСС.

Напомним, что сегодня Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о том, что Валиева выступит с короткой программой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она является действующей чемпионкой Европы в женском одиночном катании.

После первого соревновательного дня сборная России занимает промежуточное второе место. На первом месте располагается сборная США, на третьем месте — китайские спортсмены. 6 февраля командный турнир продолжится выступлением женщин с короткой программой.

Ранее Валиева рассказала, как часто слышит похвалу от Тутберидзе.