Валиева рассказала, как часто слышит похвалу от Тутберидзе

Чемпионка России и Европы в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала о похвале своего тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна лишь совершенство считает приемлемым. Совершенством каждый день быть не получается, поэтому похвалу мы слышим не так часто. Но однажды на тренировке после проката произвольной она мне выдала распечатку, на которой было написано «Молодец!» — приводит слова Валиевой Vogue Russia.

3 февраля Валиева провела вторую тренировку перед началом Олимпиады. Фигуристка чисто исполнила все прыжковые элементы: тройной аксель, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.

В женском одиночном катании выступят три ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова.

Соревнования по фигурному катанию начнутся в Пекине уже 4 февраля, когда начнутся состязания в командном турнире. Женщины начнут выступление с короткой программы в командном турнире 6 февраля. Пока неизвестно, кто из учениц Тутберидзе примет участие в этом виде программы.

После короткой программы сборная России сможет провести в составе две замены.

Ранее чемпионка мира Анна Щербакова рассказала о случае, когда Тутберидзе назвала ее героем.