Щербакова рассказала о случае, когда Тутберидзе назвала ее героем

Действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, когда слышала самые приятные слова от своего тренера Этери Тутберидзе.

«Это случилось на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Я неудачно выступила в короткой программе, но в произвольной впервые на взрослом уровне исполнила два четверных лутца. После проката Этери Георгиевна сказала мне, что я герой. Эти слова были ценней медали», — приводит слова Щербаковой Vogue Russia.

Ранее Щербакова провела вторую тренировку перед стартом Олимпиады. Спортсменка, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, чисто сделала двойной аксель, тройной флип + тройной риттбергер и тройной лутц + тройной риттбергер. Вне прогона фигуристка чисто исполняла четверной лутц.

В женском одиночном катании выступят три ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова.

Соревнования по фигурному катанию начнутся в Пекине уже 4 февраля, когда начнутся состязания в командном турнире. Женщины начнут выступление с короткой программы в командном турнире 6 февраля. Пока неизвестно, кто из учениц Тутберидзе примет участие в этом виде программы.

После короткой программы сборная России сможет провести в составе две замены.

Ранее сообщалось, что российским фигуристам запрещено разговаривать со СМИ на Олимпиаде.