Евгения Медведева рассказала о своем отношении к небинарному фигуристу Ледюку

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отношении к американскому фигуристу Тимоти Ледюку, который заявил о своей небинарности, передает «Матч ТВ».

«Мы обязаны хотя бы уважать выбор других людей. Я считаю, что если ты осуждаешь выбор другого человека, то где-то ты не уважаешь свой выбор. У каждого человека есть свои предпочтения», — сказала Медведева.

Напомним, что Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной фигуриста Тимоти Ледюка, который первым среди мировых спортсменов объявил о своей небинарной гендерной идентичности.

Ледюк стал первым среди мировых спортсменов, кто заявил об этом. Это значит, что фигурист не относит себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам». С 2021 года он стал использовать местоимения «они» для обозначения половой принадлежности человека.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался об американском фигуристе Тимоти Ледюке, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх.