«Это уничтожение подростка, Валиеву нельзя было допускать к Олимпиаде»

После произвольной программы фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх на первых полосах американских СМИ появилось фото плачущей Камилы Валиевой. Хотя 15-летняя спортсменка заняла лишь четвертое место, в США обсуждали ее одну, практически не обращая внимания на Анну Щербакову и Александру Трусову. Американские журналисты задавались вопросом, стоило ли допускать Валиеву до личного турнира на фоне допинг-скандала, обсуждали холодное общение с Этери Тутберидзе после проката и удивлялись тому, что российские болельщики защищают свою спортсменку и встречают ее не менее тепло, чем Трусову и Щербакову.

«Валиевой не должно было быть даже рядом с олимпийским турниром»

В США очень внимательно следили за личным турниром женщин на Играх в Пекине, несмотря на то, что американские фигуристки Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью совершенно не претендовали на медали.

Причина такого интереса — допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой, которую в США настойчиво требовали снять с Олимпиады, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил ее до личных соревнований.

После выступлений фигуристок в эфире американских телеканалов и на страницах СМИ активнее всего обсуждали именно падения Валиевой и ее четвертое место на фоне допинговых разбирательств.

На канале NBC прокаты комментировали олимпийская чемпионка Тара Липински и трехкратный чемпион США Джонни Вейр, которые выразили сочувствие Валиевой после ее провала, однако заявили, что девушку вообще не стоило допускать к турниру.

«Я не могу представить, насколько тяжело это было для Камиллы, и меня злит, что окружающие ее взрослые люди не смогли принять лучшего решения, — заявила в эфире Липински, видимо, намекая, что злосчастный триметазидин дал Валиевой кто-то из ее тренерского или медицинского штаба для улучшения ее результатов. — Камила всего лишь подросток, и все это несправедливо по отношению к ней... Но ее не следовало допускать к участию в этом турнире».

Пока Валиева плакала в kiss-and-cry, увидев, что заняла лишь четвертое место, Вейр говорил:

«Я не могу представить, что это такое — пройти через все то, что пережила Камила. Это просто уничтожение подростка. Но это не отменяет того факта, что она не должна была даже находиться рядом с этим турниром».

Когда работники начали устанавливать на льду пьедестал для награждения, Вейр с облегчением выдохнул: «Слава богу». Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что в случае попадания Валиевой на пьедестал церемонии чествования не будет, поскольку ее результат могут аннулировать задним числом — после решения по допинговому делу.

«Опять же — я виню взрослых вокруг нее, — добавила Липински. — Они должны были оградить Камилу от всего этого, не дать ей соревноваться здесь».

«Спасибо всем спортсменкам, которые выступили на этих соревнованиях «чисто», но это было душераздирающе», — согласился Вейр.

«Валиева вышла с катка со слезами на глазах. Ее никто не обнял»

В статье на популярном американском портале Yahoo журналист Джей Басби поддержал точку зрения Липински и Вейра и почти весь материал посвятил рассуждениям о допинговых разбирательствах.

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«История Валиевой затмила все остальные на этом турнире.

В произвольной программе выступали 25 фигуристок, а не 24, как должно быть по правилам: организаторы допустили еще одну дополнительную спортсменку на случай, если результат Валиевой аннулируют задним числом», — написал американский журналист.

Басби подчеркнул, что в России отказываются верить в допинг 15-летней фигуристки:

«Валиева провела последнюю неделю в Пекине как 1) символ российской коррупции, 2) символ юных олимпийцев, которыми легко манипулируют взрослые, 3) символ силы духа российских спортсменов — в зависимости от того, какую точку зрения вы хотите выбрать.

Валиева страдает от презрения западного мира, но пользуется полной поддержкой своего народа.

Олимпийский комитет России раскритиковал идею о том, что медали Валиевой являются «предварительными» и что ее победы заслуживают знака вопроса.

Валиева вышла на лед и получила такой же горячий прием, как ее подруги по команде Трусова и Щербакова, — бурные аплодисменты российских болельщиков».

Журналист Yahoo раскритиковал позицию МОК, который не стал сразу отстранять фигуристку от личных соревнований и дал ей шанс:

«МОК придерживался своей основной стратегии в вопросе о Валиевой: уклоняться, уклоняться, уклоняться и ждать, когда Олимпийские игры закончатся и внимание всего мира переключится на что-то другое».

По поводу слабого выступления Валиевой Басби сделал несколько репортажных зарисовок:

«Два приземления на две ноги и падения свели на нет ее шансы на победу. Когда все закончилось, фигуристка закрыла лицо руками и вышла с катка со слезами на глазах и с таким выражением лица, словно ей разбили сердце. Никто не обнял ее, когда она покинула лед.

Как только были объявлены результаты, трибуны хранили странное молчание. Валиева долго сидела в kiss-and-cry, но наконец прошла под трибуны под аплодисменты нескольких российских болельщиков.

На другом конце льда рабочие тем временем готовились к награждению. Уже не было необходимости откладывать эту церемонию».

«Валиеву явно планируют дисквалифицировать постфактум»

На сайте Washington Post фотография плачущей Валиевой разместилась в центре главной страницы — так же, как на Yahoo.

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«Фигурное катание закончилось драмой: Камила Валиева развалилась, а Анна Щербакова взяла золото», — гласит заголовок материала Эмили Джамбалво.

«Камила Валиева, 15-летняя вундеркинд из России, которая сейчас находится в центре допингового скандала, выступала в личном турнире, несмотря на недавний допинг-тест, который выявил запрещенное вещество в ее организме, — написала журналистка.

— Когда девушка вышла на лед в произвольной программе, она выглядела совершенно сломленной, как будто чудовищность последней недели вдруг резко взяла свое.

Камила дважды упала во время произвольной программы, показала катастрофическое выступление и заплакала еще на льду. После объявления оценок обезумевшая от горя фигуристка пару минут оставалась прикованной к своему месту.

Затем она наконец покинула арену. Четвертое место Валиевой позволило спортивным чиновникам дать добро на организацию церемонии.

Теперь призерам вручат медали, чего не планировали делать, если бы Валиева попала на подиум, — а это явный признак того, что чиновники готовятся дисквалифицировать ее постфактум.

Поскольку судебный процесс по поводу допинг-пробы российской фигуристки еще продолжается, CAS сослался на непоправимый вред, который может понести Валиева, если пропустит турнир, а потом будет доказана ее невиновность. Так что ее отправили участвовать в соревнованиях, но это привело только к ошеломляющему краху».

«В чем разница между ситуацией Валиевой и моей? Я — темнокожая спортсменка»

На портале CNN вышла статья двух обозревателей Бена Морса и Джека Бэнтока, которые тоже рассуждали о том, насколько правильно было допускать Валиеву к соревнованиям и вспоминали другие похожие случаи, которые закончились дисквалификацией.

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«То, что фигуристку не отстранили от Олимпийских игр, заставило американскую легкоатлетку Шакарри Ричардсон возмутиться. Она сдала положительный тест на наркотическое вещество, и это разрушило ее олимпийскую мечту в Токио летом 2021 года (американка выиграла национальный отбор на стометровке с одним из лучших результатов в истории, но пропустила Игры из-за дисквалификации. — «Газета.Ru»).

«Можем ли мы получить внятный ответ, в чем разница между ситуацией Валиевой и моей? — написала Ричардсон в Twitter. — Единственная разница, которую я вижу, — в том, что я темнокожая девушка».

Однако представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что эти случаи не имеют «большого сходства» между собой.

«Очевидно, что каждый случай уникален, и дело Валиевой еще даже не разобрано до конца. Что касается случая Ричардсон, то у нее был положительный результат допинг-теста 19 июня, задолго до Игр.

Поскольку результаты проверки пришли раньше, Антидопинговое агентство США (USADA) рассмотрело дело вовремя, до Игр, и приняло решение о дисквалификации (о допинг-пробе Валиевой стало известно только после командного турнира на Олимпиаде. — «Газета.Ru»). Поэтому Ричардсон была отстранена и пропустила соревнования», — сказал Адамс журналистам.

Тем не менее продолжаются разногласия по поводу того, стоило ли допускать Валиеву к участию, несмотря на допинговый скандал», — подытожили журналисты.

***

Соревнования по фигурному катанию продолжатся 18 февраля — с короткой программой выступят спортивные пары. Остается надеяться, что этот вид не принесет новых поводов для скандалов и станет чистым праздником спорта.