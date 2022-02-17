«Ненавижу всех! Никогда не выйду на лед!»: Трусова сорвалась после поражения на Играх

Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, осталась без медали и получила выговор от Этери Тутберидзе. Татьяна Тарасова заявила «Газете.Ru», что «Валиеву били-били — и убили», а Олег Овсянников признался, что не понимает, «как Камила вылезет из всего этого» и «как ей сейчас жить». Александра Трусова исполнила рекордные пять четверных прыжков, но все равно проиграла Анне Щербаковой, которая сделала два квада. Шокированная этим, Русская Ракета отказывалась выходить на награждение, отталкивала Тутберидзе и кричала о завершении карьеры.

«Так уничтожить ребенка могут только изверги»

Финал женского одиночного катания на Олимпиаде в Пекине вызвал скорее тяжелые эмоции, чем радость и облегчение.

Триумф Анны Щербаковой, которая добавила к титулам чемпионки мира, России и Европы олимпийское золото и со своей фирменной спокойной улыбкой поднялась на пьедестал почета, невольно отошел на второй план на фоне рыданий Камилы Валиевой и истерики Александры Трусовой.

Валиева лидировала по итогам короткой программы с результатом 82,16 балла, но произвольную программу попросту провалила.

Очевидная причина — огромный стресс, который пережила фигуристка в последние дни из-за обвинений в допинге. К тому же 15-летняя спортсменка полностью не спала одну ночь, поскольку давала показания на заседании Спортивного арбитражного суда, который разбирал, можно ли допускать ее до личного турнира, и продлился до рассвета по пекинскому времени.

«Камилу били-били, били-били — и убили!» — заявила Татьяна Тарасова «Газете.Ru».

«Очень обидно за Камилу. Собственно, за что боролись, то у них и получилось, — сказала «Газете.Ru» экс-фигуристка, бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт.

— Они Камилу морально сломали. Не будем забывать, что она еще ребенок, и выдержать это все крайне сложно.

Не каждая взрослая женщина справилась бы с этим. К сожалению, у Камилы не хватило сил. Но она еще молодая, у нее будет возможность».

Эмоциональнее всех высказался серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Олег Овсянников.

«Так уничтожить ребенка могут только изверги какие-то. Так нельзя! Я не знаю, как Камила вылезет из всего этого.

Шансы-то, конечно, есть. Но как ей сейчас жить? Кто об этом думает? Никто не думает. Она ни в чем не виновата, она ребенок. Что же творят-то? У меня просто слов нет», — сказал Овсянников «Газете.Ru».

Также стоит учесть, что это был уже четвертый прокат Валиевой на Олимпиаде — до этого она без замен выступала в командном турнире и осталась не только без моральных сил, но и без физических.

Неудивительно, что в таких условиях фигуристка не смогла исполнить чисто свои элементы ультра-си: недокрутила на четверть оборота четверной сальхов и приземлилась на две ноги; сильно недокрутила тройной аксель и перевалилась на вторую ногу; с трудом выехала с четверного тулупа, прицепила к нему тройной сальхов, но снова недокрутила и упала; потом оказалась на льду после сольного четверного тулупа.

По выходе со льда Этери Тутберидзе укорила Валиеву за то, что она бросила программу: «Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни! Ты где-то после акселя вообще отпустила прокат».

С таким количеством ошибок Валиева получила за произвольную программу 141,93 балла и оказалась на четвертом месте. Фигуристка едва сдерживала слезы все время, пока уходила со льда, а после оглашения оценок опустила голову на руки и разрыдалась.

close 100% Камила Валиева после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине во время оглашения оценок, 17 февраля 2022 года Aleksandra Szmigiel/Reuters

После проката Валиева прошла мимо журналистов в микст-зоне, медленно волоча ноги и смотря пустым взглядом прямо перед собой.

«Все кричали, что нужно отправлять другую спортсменку, но Щербакова все доказала»

Тихой гаванью для болельщиков фигурного катания в этот вечер стало все, связанное с Анной Щербаковой. Спортсменка излучала спокойствие и счастье как во время выступления, так и после.

Она оба раза откаталась на Олимпиаде чисто, оба раза заняла второе место — в короткой уступила Валиевой, а в произвольной Трусовой, но этого хватило, чтобы по сумме стать олимпийской чемпионкой.

Кстати, в произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа — причем один в каскаде с тройным тулупом.

«Никакого осознания еще нет, я сейчас чувствую только радость и облегчение.

Закончив прокат, я поняла, что сделала максимум в нужном месте в нужное время.

В тот момент я почувствовала, что добилась своей цели, и выдохнула с облегчением. Почувствовала радость. С того момента ничего не изменилось. Когда мне говорят, что я олимпийская чемпионка, пока не могу поверить, что это про меня. Нужно время, чтобы осознать», — сказала Щербакова в эфире «Матч ТВ».

«Очень рада за Аню Щербакову.

Все кричали, что нужно было отправлять другую фигуристку, но Аня доказала всем, что именно она должна была ехать и именно она — лучшая на сегодняшний день во всем мире», — подчеркнула Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru».

close 100% Анна Щербакова c флагом ОКР, занявшая 1-е место в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года Evgenia Novozhenina/Reuters

«Ненавижу фигурное катание! Так нельзя!»

Самое тяжелое впечатление осталось от реакции Александры Трусовой, которая исполнила пять четверных прыжков и, кажется, была уверена, что победит.

Четверной флип, сальхов, тулуп (приземлилась на две ноги, но все-таки скрутила), четверной лутц + тройной тулуп, четверной лутц — все эти элементы ультра-си Русская Ракета сделала на Олимпийских играх, установив абсолютный рекорд. Никто из женщин ранее не исполнял такое количество четверных на официальном старте.

Однако даже такого достижения не хватило, чтобы обойти Щербакову и стать олимпийской чемпионкой.

Трусова превзошла ее в произвольной программе лишь на два балла, а по сумме проиграла, потому что после короткой уступала Щербаковой почти шесть очков из-за падения на тройном акселе.

После этого началась истерика.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это!

Никогда больше не выйду на лед! Это невозможно, так нельзя! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу!» — в слезах кричала Трусова, в то время как ее снимал с близкого расстояния оператор Eurosport. Тренер Сергей Дудаков пытался успокоить фигуристку, но безуспешно.

Затем спортсменку попыталась обнять Тутберидзе, но Трусова вырвалась из объятий с криком «Вы все знали! Я ненавижу!».

close 100% Александра Трусова и Этери Тутберидзе РИА Новости

Позже Русская Ракета не хотела позировать рядом с Щербаковой, когда один из фотографов попросил их встать «с флагом» — видимо, имел в виду стяг Олимпийского комитета России (ОКР), под которым выступает наша сборная на этих Играх.

— У нас нет флага! — отрезала Трусова.

— Ну вот там есть флаг. Дайте кто-нибудь?

— У нас нет флага! — повторила девушка.

— Вон они передадут...

— У нас нет русского флага!!!

На церемонии награждения Трусова не стала аплодировать Щербаковой, когда та поднималась на верхнюю ступень пьедестала. Все это время Русская Ракета плакала не переставая.

После этого девушка еще долго рыдала в микст-зоне, но все-таки собралась и вышла к журналистам.

— Что ты сейчас чувствуешь?

— Я рада, что сделала пять четверных.

— А результат?

— Сами видели, сами знаете.

— Тебе он не понравился.

— А вам понравился?

— Ну, это не у нас надо спрашивать.

— Хорошо, результатом я недовольна, но рада, что сделала пять четверных.

— Ты сказала, что больше никогда не выйдешь на лед. Это просто эмоции?

— (Долгая пауза) Увидите.

— Поменялось ли у тебя отношение к Тутберидзе?

— Ни к кому не поменялось отношение, все нормально.

— Но в трансляцию попало…

— Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти, но никто не дал мне такой возможности.

— Если попытаться проанализировать, то чего не хватило для победы? Где были потеряны эти четыре балла?

— Мне всего хватило. Я все сделала. Дальше уже не моя работа.

— В целом ты больше расстроена или рада серебру?

— Очень рада (с сарказмом).

— На чемпионат мира поедешь?

— Увидите (с нажимом).

— Ты довольна тем, что показала в целом на турнире: и в короткой, и в произвольной программе?

— Да. И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент (голос дрожит от слез). Я довольна своими прокатами, своим выступлением. Я сделала все, что могла!

— Почему плачешь тогда?

— Просто. Захотела плакать — плачу. Я нахожусь здесь три недели одна — без мамы, без собак. Вот и плачу (голос срывается).

На пресс-конференции Трусова уже более-менее успокоилась и почти опровергла свое желание завершить карьеру, но точку в этом вопросе еще не поставила:

«Мне предлагали убрать четверной сальхов перед произвольной программой. Я сказала «нет». Сказала, что прыгну пять четверных, и рада, что это получилось сделать на Олимпиаде.

Мои слова о том, что не выйду на лед? Я это сказала, конечно, на эмоциях. Буду ли участвовать в чемпионате мира тогда? Еще подумаю и решу».

Остается надеяться, что Трусова найдет в себе силы пережить это разочарование и продолжить карьеру. В конце концов, ее кумир Нэйтан Чен тоже не выиграл свою первую Олимпиаду — провалил тогда короткую программу и вообще не попал на пьедестал, хотя исполнил шесть квадов в произвольной.

Трусова начала на Играх с серебряной медали — уже неплохо. Почему бы не повторить путь Чена и не победить на своей второй Олимпиаде?